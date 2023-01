Redondela acolle diversas representacións teatrais. Por unha banda, a Asociación Cultural e Social de Chapela está a celebrar o IX Ciclo de Teatro Aficionado-2023 e, por outra, a compañía Tanxarina con motivo do seu 40 aniversario programou un cartel especial coa presentación de catro funcións no Multiusos da Xunqueira.

A cita máis inmediata é hoxe sábado, no multiusos de Chapela, co grupo Atlántida de Matamá que se subirá ao escenario para representar a obra “As impresentables”. Será as 20.00 horas, igual que a seguinte e última sesión do ciclo, que se celebrará o vindeiro sábado, día 4 de febreiro. Nesta ocasión a agrupación Fonte da Tella porá en escena as obras “A clase particular” e “O pazo da Duquesa”.

O especial 40 anos de Tanxarina dará comezo mañá domingo coa representación de “Titiricircus”. Haberá unha función por mes, ata abril, sempre en domingo. A seguinte cita será o 12 de febreiro, cando poderemos ver “As bombas e o xeneral”; en marzo, o día 26, porán en escena “Trogloditas” e, por último, “A Galiña Azul” o día 30 de abril. Todas elas serán no Multiusos da Xunqueira e a entrada ten un custo de 3 euros.