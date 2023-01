O concello de Salceda renovou por un ano máis o programa de formación aberta Aula Mentor dependente do Ministerio de Educación e Formación Profesional para maiores de 18 anos.

Este programa formativo aberto, coordinado dende a Concellería de Emprego e Formación, conta dentro da súa ampla oferta cun catálogo de cursos que abranguen nos seus temarios contidos de diferentes áreas como a administración e xestión, comercio e marqueting, hostalería e turismo, informática e comunicacións, instalacións e mantemento, idiomas, servizos socioculturais á comunidade e ademais agora permite configurar un “itinerario formativo” propio para cada persoa.

Algúns cursos contan coa certificación do Ministerio de Educación, con validez oficial para puntuar en procesos de oposicións oficiais do eido da educación e da sanidade.

Centro propio

As principais novidades para esta anualidade son que o Concello de Salceda de Caselas pasa a ser un centro propio, non dependente coma aula auxiliar de Vigo, e contará con dous titores oficiais que forman parte do persoal técnico municipal.

Da mesma maneira toda a tramitación de matrículas, altas e baixas do alumnado dentro do programa realizaranse tanto na OMIX, sita na Casa da Cultura Castelao, coma na aula física do CDL do Torrón onde se realizarán os exames.