Ás portas da festa máis trouleira do ano, o Concello de Redondela xa anunciou a apertura do prazo de inscrición para participar no desfile de comparsas da vila (aberto ata o 10 de febreiro) así como no Enterro do Berete de Chapela (ata o 15 de febreiro). As bases xa están publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e dispoñibles na páxina web municipal.

O Entroido volve con total normalidade coas celebracións nas rúas e recuperando a tradición e o espírito festivo que caracteriza ao municipio. A alcaldesa Digna Rivas, anima á veciñanza a participar nos actos dun Entroido 2023 “que marca o comezo dunha certa normalidade para poder gozar e celebrar dunha das festas máis populares no municipio. Un día cheo de cor e música nas rúas que os veciños e veciñas de Redondela esperan con moitas ganas. Faremos todo o posible para que se recupere por completo a celebración tradicional, como todas e todos a lembramos”. Os días 19 e 21 en Redondela Para o desfile de comparsas e disfraces de Redondela, o Concello destinará un total de 10.500 euros distribuídos tanto en premios coma en axudas ás comparsas participantes. Así, neste último apartado, darase 300 euros ás comparsas que teñan entre 26 e 55 compoñentes, 400 euros ás que conten entre 56 e 80 integrantes e 500 euros ás formacións de máis de 80 persoas. As categorías nas que se pode participar nos desfiles, e optar aos respectivos premios, son: comparsa, agrupación de máscaras cun número superior a 25 persoas; mocidade, comparsa que teña o maior número de mozos e mozas menores de idade á data da actuación; retranca, comparsa que mellor exprese con segundas intencións e humor a actualidade dentro dun marco de respecto e educación; inclusión e diversidade, comparsa con maior número de participantes que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 %; grupo, agrupación de máscaras nun número de entre 3 a 25 persoas; parella, dúas máscaras, e individual. No que aos premios se refire, o xurado outorgará un primeiro de 900 euros, un segundo de 600 e un terceiro de 300 euros. Amais haberá un premio á mellor comparsa das categorías mocidade, retranca e inclusión e diversidade de 500 euros cada un. Tamén se concederá galardóns aos grupos, 200 euros para o 1º e 150 para o 2º; ás parellas, 100 euros á 1ª e 80 á 2ª e, finalmente, premios individuais dotados con 80 euros para o 1º e 50 euros para 2º. O 25 de febreiro en Chapela O Enterro do Berete celebrarase o sábado 25 de febreiro e o Concello destina un orzamento de 3.000 euros que se distribuirán en 400 euros para as comparsas con máis de 80 compoñentes e que leven carroza, 300 euros para as que conten entre 56 e 80 integrantes e con carroza de acompañamento, 200 euros para as que teñan entre 26 e 55 compoñentes e leven tamén carroza e, finalmente, 100 euros para as comparsas con máis de 25 persoas, sen carroza. Para poder optar aos premios é imprescindible que as comparsas acompañen a comitiva nos actos programados para esa xornada, que comeza coa concentración das comparsas ás 17.00 horas no lugar coñecido como Alto da Encarnación, en Chapela, sendo unha hora más tarde o inicio do desfile. Tanto no desfile de Redondela como no Enterro do Berete, as comparsas deberán gardar unha unidade temática tanto nos seu vestiario coma na súa actuación e non serán consideradas comparsas con dereito a inscrición aquelas que en anos anteriores repetiran, no substancial, o deu disfrace.