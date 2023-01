O Rosal quenta motores para desfrutar un ano máis do Entroido. O Concello vén de abrir o prazo de inscrición para participar no concurso de carrozas, comparsas, grupos, disfraces individuais e entroido tradicional, que encherá de música, cor e mascaradas o desfile que se celebrará o domingo 19 de febreiro. Será pola mañá, a partir das 11.00 horas e percorrerá a rúa Xulio Sesto, dende a Rotonda da Feira e a rúa de Ramón Franco, ata o cruce coa Lomba. As persoas e asociacións interesadas en participar poderán inscribirse a través do Rexistro do Concello de forma presencial ou telemática ata o 8 de febreiro.

3.350 euros en premios En total repartiranse máis de 3.350 euros en premios entre os primeiros, segundos e terceiros postos de cada unha das categorías. O concurso volverá contar cunha categoría coa que galardoar aos grupos que representen o entroido tradicional do Rosal.