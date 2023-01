Comezou en Salvaterra de Miño unha nova edición do seu ciclo “Cine de inverno” que o Concello quixo retomar despois de anos sen organizalo por mor da pandemia. Ata o 19 de marzo, nenas e nenos e adultos poderán gozar dunha oferta cinematográfica de balde as fins de semana. Todas as sesións serán os sábados ás 22.00 horas e os domingos, ás 17.00 horas, en sesión infantil, no salón de actos da Casa de Cultura. Esta noite a proposta é Cazafantasmas. Más Allá e para mañá está prevista a proxección Canta 2. O sábado, 4 de febreiro, proxectarase Vuelta a casa de mi hija. O domingo, 5 de febreiro, Lunáticos. O sábado 11 de febreiro, Spiderman, no way home. O domingo 12, El lobo y el León. O sábado 18 de febreiro, Uncharted. O domingo 19, Bebé Jefazo 2. Negocios de familia. O domingo, 26 de febreiro, Cásate Conmigo. Iniciado marzo, o sábado 4, El Método Williams. O domingo 5 de marzo, La familia Adams 2. La gran escapada. O sábado 11 de marzo, La Casa Gucci. O domingo 12 de marzo, Ainbo: La Guerrera del Amazonas. O sábado 18 de marzo, Muerte en el Nilo e, finalmente, o domingo 19 de marzo, Los tipos malos. Na sala de cine está permitido comer e beber pero rógase aos público que non tiren papeis nin restos de comida e bebida ao chan.