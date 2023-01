O Concello de Nigrán ofrece por vez primeira no Centro Social Municipal de Vilameán un curso para axilizar a memoria destinado a persoas maiores de 65 anos empadroadas no municipio. Este dará comezo en febreiro e estenderase ata decembro (con descanso estival do 15 de xuño ao 19 de setembro) constando dunha sesión semanal, os martes de 16.30 a 18:00 horas ou xoves de 18.00 a 19.30 horas, tendo un custo de 20 euros.

O curso consta de 40 prazas e as persoas interesadas poderán inscribirse o martes 31 de xaneiro ou mércores 1 de febreiro de 10.00 a 13.00 horas na Oficina de Información Cidadá (planta baixa do Concello), tendo prioridade aquelas que nunca o realizaran ou aqueles que non obtivesen praza no do Centro de Maiores de A Ramallosa. Estas 40 prazas súmanse ás outras 60 que o Concello ofrece no mesmo curso no Centro da Terceira Idade de A Ramallosa, onde tamén se imparte Informática básica (40 prazas) e ‘Vivilo Corpo’ (30 prazas), os tres para maiores de Nigrán. “É un curso con moita demanda e que por vez primeira duplicamos para poder celebrar en Vilameán, no núcleo urbano de Nigrán, así garantimos que con 110 prazas en total ninguén se quede fora”, explica o alcalde, Juan González. O carácter fundamental do programa é preventivo, a súa finalidade é a de garantir unha maior calidade de vida das persoas maiores.