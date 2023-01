As persoas maiores de 65 anos son un dos colectivos sociais que máis tempo de lecer teñen e, dende o Concello da Guarda, sosteñen que a forma de vivilo é un aspecto moi importante para a súa saúde e unha oportunidade para poder facelo dun xeito que aporte autorrealización, vida activa, conexión con outras persoas, etc.

Con tal motivo, o concello guardés promove unha actividade que mestura madurez activa, aportación comunitaria e coidado do medio ambiente. Así, o 3 de febreiro darán comezo os obradoiros “Decora o teu pobo”, un proxecto pensado para que as persoas participantes dediquen un tempo semanal activo a xuntarse entre elas, compartindo experiencias, tecendo redes e creando distintas pezas creativas que serán colocadas en rúas e prazas da vila, aumentado así o seu sentido de pertenza á comunidade na que viven.

Inscricións

A actividade está dirixida a maiores de 65 anos e as persoas interesadas poden inscribirse ou obter máis información ao respecto no número de teléfono 685 594 765. Será gratuíta e celebrarase os venres, de 16.00 a 17.30 horas, no Club de Maiores, Xubilados e Pensionistas da Guarda

De xeito paralelo, outro dos obxectivos desta iniciativa é mellorar a imaxe do pobo e darlle unha segunda vida a materiais de refugallo ou que están en desuso.