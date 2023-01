O Concello da Guarda realiza este sábado, ás 19.00 horas, a inauguración oficial das obras de reforma e ampliación realizadas no pavillón deportivo municipal da Sangriña, nun acto especial que estará dirixido pola comunicadora guardesa Beti Rey.

Dende o Concello da Guarda convídase a toda a cidadanía a participar nesta inauguración, que contará con varias actuacións, da Escola de Danza Attitude e da Escola de Danza Dansá, e, por primeira vez na Guarda, contarase coa compañía de performances de Pablo Méndez.

O proxecto da reforma e ampliación do pavillón da Sangriña tivo un custe duns 1.870.000 euros. Esta obra permitiu modernizar todas as instalacións, que contemplan unha nova fachada, unha nova cuberta, unha nova grada de fondo, a creación dunha planta superior para a circulación de espectadores e acceso seguro ás gradas, unha zona de espectadores en cadeiras de rodas, un ascensor, a renovación dos vestiarios, un espazo de enfermería, un espazo para control antidopaxe, unha area de prensa e novas zonas de paso inferiores e almacéns. Ademais inclúese unha mellora na accesibilidade, na seguridade e na eficiencia enerxética do edificio. Tamén se aumenta o aforo nun 48%, ata 700 persoas sentadas.