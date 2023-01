A alimentación, os móbiles e os videoxogos, a educación ecosocial ou o tipo de docentes serán algunhas das cuestións abordadas polas catro persoas, recoñecidos expertos, que este ano participan na Semana da Educación de Tomiño, que coa organización da oitava edición deste evento volver ser referente no eido educativo.

Baixo o lema ‘A educación e ciencia. A educación é conciencia’, o auditorio de Goián acollerá do 6 ao 9 de febreiro, ás 19.00 horas, estas xornadas dirixidas tanto a persoal docente e educador como a pais e nais que busquen informarse ou formarse en diferentes aspectos relacionados co mundo da educación.

“Cada ano preparamos con ilusión esta semana porque cremos que a educación é a mellor ferramenta que temos nas nosas mans para conseguir transformar a nosa sociedade”, explica a alcaldesa, Sandra González, que convida a toda a veciñanza e ás e aos profesionais da educación a asistir a este evento totalmente de balde.

Alimentos do século XXI

O encargado de inaugurar unha nova edición da Semana da Educación será José Manuel López Nicolás, que o luns 6 de febreiro falará dos ‘Alimentos do século XXI: verdades e mentiras’. Catedrático en Bioquímica e Bioloxía Molecular na Universidade de Murcia, investigador, escritor, docente, vicerreitor e membro da Academia de Ciencias da Rexión de Murcia, López Nicolás enfocou a súa carreira ao descubrimento de novos achados en bioquímica, nutrición ou biotecnoloxía, publicados nas máis prestixiosas revistas científicas. O seu labor divulgativo levouno a facerse co Premio Tesla 2013, co Premio Bitácoras ao Mellor Blog de Ciencia, co Premio especial do xurado ASEBIO 2016, co Premio Ciencia en Acción á mellor conferencia ou o Premio Prisma especial do xurado pola súa traxectoria. Coa súa charla en Tomiño, López Nicolás botará luz sobre os mitos e realidades que rodean á alimentación actual, analizando a efectividade da maioría dos alimentos que atopamos nos supermercados e desmontando algúns produtos ‘con’ e ‘sen’.

Pantalla, móbil e videoxogo

O martes 7 de febreiro subirase ao escenario Eurídice Cabañes, escollida como unha das 100 Game Changers en 2020 por Gameindustry e codirectora da organización internacional centrada no viodeoxogo como ferramenta de transformación social ARSGAMES. Doutora en Filosofía e docente, Cabañes conta con máis de 60 publicacións entre artigos, libros e divulgación e deu máis de 140 conferencias en Asia, Europa, Australia, Norteamérica e Latinoamérica. Fundadora e directora da Fábrica Dixital El Rule da Secretaría de Cultura da Cidade de México e colaboradora co Centro Multimedia do CENART, é tamén comisaria de numerosas exposicións relacionadas co mundo dos videoxogos. Na súa charla ‘Pantallas, móbiles e videoxogos’ abordará un dos temas que máis preocupa hoxe en días ás familias: o uso das novas tecnoloxías e o seu impacto na infancia e na mocidade.

Educación ecosocial

Na xornada do mércores 8 de febreiro abordarase con Miriam Leirós a ‘Ciencia, medio ambiente e sociedade: a educación ecosocial’. Mestra de primaria, educadora ambiental e experta en xestión social do hábitat e deseño participativo, Leirós é coordinadora de Teachers For Future Spain, colectivo que desenvolve programas de acción e concienciación ecosocial. Autora de diferentes libros, é tamén compoñente do grupo de ‘Expertos Independentes da Asemblea Cidadá para o Clima de España’ e participante na COP 25. Durante a súa conferencia achegará ao público a educación ecosocial, que inclúe as relacións entre as persoas e os hábitats na procura do coidado e protección para o ben común, ensinando a sopesar consecuencias para cooperar como sociedade.

Claves do bo docente

A oitava edición da Semana da Educación baixará o pano coa charla o xoves 9 de febreiro de Nino Cervera ‘Es o/a docente que che gustaría ter cando estudabas?’. Dende que era cativo quería mellorar o mundo e sabía que para conseguilo era preciso mellorar ás persoas. Licenciado en Administración e Dirección de Empresas, atopou a súa vocación como profesor de secundaria e universidade, organizando proxectos de innovación con impacto social e medio ambiental e traballando para fusionar a educación aplicada á vida real. A través da súa conferencia, que será en formato obradoiro, o público poderá experimentar e reflexionar sobre as claves dun bo ou boa docente e a boa educación, todo dende a perspectiva do alumnado e a metodoloxía para obter clases innovadoras, motivadoras e inspiradoras.