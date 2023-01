A Concellería de Igualdade de Soutomaior presenta un novo obradoiro. Trátase do programa de Empoderamento Corporal, dentro do Espazo Autocoidado. Unha iniciativa dirixida a mulleres para o coñecemento do propio corpo practicando a respiración, desenvolvendo a atención ao mesmo e fortalecendo a postura e seguridade corporal.

O obradoiro dará comezo o vindeiro día 3 de febreiro e prolongarase ata o 16 de xuño, todos os venres de 10.30 a 12.00 horas no multiusos de Arcade. As 15 prazas ofertadas inicialmente xa están cubertas, polo que a inscrición xa se pechou.