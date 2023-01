Concellería de Cultura do Concello de Baiona xa traballa nos preparativos da Festa da Arribada 2023 que se celebrará a primeira fin de semana de marzo, os días 3, 4 e 5.

O prazo para presentar as solicitudes de postos de venda no Real Mercado Medieval está aberto dende o pasado día 16 de xaneiro, e ata o vindeiro xoves 9 de febreiro.

70 postos

A organización do evento pon ao dispor dos artesáns 70 postos do Concello, que serán sorteados entre todas as solicitudes. Todas as persoas interesadas en obter autorización para a instalación dos postos de venda no Real Mercado Medieval da Arribada deberán cubrir a solicitude oficial e Declaración Responsable e presentalas no rexistro xeral do Concello ou a través da sede electrónica: http://baiona.sedelectronica.gal.

Toda a información necesaria para realizar a solicitude atópase dispoñible na web oficial do Concello de Baiona: https://www.baiona.gal/avisos-importantes/documentacion-solicitude-para-participar-no-real-mercado-medieval-da-arribada-2023/

Tamén poderá presentarse nas formas previstas na Lei 39/2015, de procedemento administrativo común. Non en tanto, no caso de presentarse fóra do Concello, a persoa solicitante deberá dirixir por correo electrónico ao enderezo mercadoarribada@baiona.gal unha copia da instancia debidamente presentada con anterioridade ao remate do prazo, a efectos de que poida ser incluída na relación de solicitantes. En caso contrario non se admitirá dita solicitude.

Desde a Concellería de Cultura do Concello de Baiona habilítase o teléfono 699 199 400 para información e resolución de dúbidas.