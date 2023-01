A Concellería de Deportes do Concello de Baiona publicou as bases reguladoras dos premios da VIII Gala do Deporte que se celebrará o vindeiro 25 de marzo, ás 19.00 horas no Auditorio Municipal V Centenario.

O prazo para presentar as diferentes candidaturas está aberto o 20 de febreiro e poden concorrer as categorías de mellor deportista de Baiona 2022 (masculino e feminino), mellor entidade deportiva 2022, mellor deportista de Base 2022 (masculino e feminino – ata 16 anos), mellor patrocinador deportivo Baiona 2022, mellor evento deportivo Baiona 2022 e tamén haberá mencións especiais de interese deportivo. As persoas candidatas aos diferentes recoñecementos serán designadas polos diferentes clubs deportivos locais, federacións autonómicas ou por todas aquelas persoas interesadas que queiran presentar candidaturas nalgunha categoría, tendo que reunir como requisito obrigatorio estar empadroado en Baiona durante o ano a ser premiado. O modelo de proposta das candidaturas pódese obter presencialmente no pavillón municipal de deportes, a través do correo electrónico: deportes@baiona.gal ou descargándoo da web baiona.gal As candidaturas deberán enviarse a este mesmo enderezo, deportes@baiona.gal