O Servizo de Atención Temperá (SAT) da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño segue crecendo de forma paulatina dende a súa posta en marcha a finais de 2020. Tras a ampliación do servizo despois dun ano en funcionamento debido á alta demanda, a unidade está a atender actualmente a 88 familias da comarca, familias con fillos e fillas con dificultades de desenvolvemento que poden ser tratadas sen ter que desprazarse ata Vigo.

A coordinadora da unidade, Andrea Álvarez, destaca a alta demanda que ten o servizo na comarca, que se reflicte nunha lista de agarda que segue a crecer. Dende a posta en marcha do servizo no ano 2020 un total de 202 familias procedentes dos catro concellos integrados na Mancomunidade (A Guarda, O Rosal, Tomiño e Tui) solicitaron atención, dando unha media de 70 novas peticións por ano. Aínda que cunha demanda bastante equilibrada, o servizo de logopedia é o máis solicitado, seguido do de psicoloxía e do de fisioterapia.

O SAT Baixo Miño comezou a funcionar nos últimos meses do ano 2020 e conta cun equipo formado por dúas psicólogas, unha fisioterapeuta e dúas logopedas que atenden na súa sede no edificio de Benestar Social do Concello de Tomiño. O servizo está destinado especialmente a familias con fillos e fillas de entre 0 e 6 anos que precisen o establecemento de pautas e estratexias que promovan a súa normalización, a través de intervencións planificadas por un equipo interdisciplinar.