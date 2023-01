O Concello de Arbo organiza o III Certame Fotográfico “Arbo, Vila da Lamprea – LXIII Festa da Lamprea”, para seguir dando a coñecer os seus recursos turísticos.

O obxectivo do concurso é premiar as mellores instantáneas, as máis espectaculares e orixinais realizadas por calquera persoa en calquera punto do concello.

As fotografías deben estar realizadas nalgún punto de Arbo, con plena liberdade para editalas. A temática é libre, sempre que estea vinculada cos valores turísticos, patrimoniais, naturais, socioculturais ou ambientais de Arbo.

O prazo límite de presentación é o 9 de abril e a votación será desde o 10 de abril ata o 13 de abril.

Os premios serán paquetes turísticos en casas de turismo rural, restaurantes, práctica de deporte de aventura ou viisitas a adegas.