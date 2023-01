Corredores profesionais e afeccionados volverán darse cita no Porriño o vindeiro 12 de marzo. O alcalde, Alejandro Lorenzo, acompañado por Deneb Álvarez, secretaria do Atletismo Porriño; Pablo Regueira, tesoureiro do club e o responsable de trail, José Daniel González, presentaron unha nova edición de “O Porriño 10K” a clásica proba organizada polo Concello do Porriño e o Club Atletismo Porriño.

As persoas que queiran participar xa poden inscribirse a través da páxina web ccnorte.com. Como cada ano, a carreira de Pitufos e Chupetes, non require de inscrición previa, tan só hai que presentarse na liña de saída á hora estipulada. Outorgaranse premios en metálico aos tres primeiros clasificados (masculino e feminino) da absoluta 10K (300, 200 e 100 euros), e entregaranse trofeos aos tres primeiros clasificados de cada categoría (masculino e feminino) Solidariedade Como vén sendo habitual a participación na 10K do Porriño ten tamén carácter solidario. Así, á hora de recoller os dorsais, cada participante deberá entregar 1 quilo de comida non perecedoira que se distribuirá entre as familias con menos recursos do municipio a través do servizo municipal de alimentos SOS Porriño.