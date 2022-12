Son o ingrediente esencial do Nadal na Louriña. As rondallas envolven coa súa música tradicional e vangardista as rúas da vila e tamén tódalas parroquias porriñesas, onde comezaron a súa xira de actuacións o pasado domingo e proseguen esta fin de semana. Hoxe, a Rondalla de Pontellas comezará a ruta en Cans ás 16.00 horas e ás 18.00 horas estará no centro cultural de Casal en Budiño. A Rondalla Santa Eulalia de Atios arrancará ás 17.00 horas cun pasarrúas en San Rosendo (Torneiros) e ás 18.00 horas actuará no centro urbano e no Círculo Recreativo e Cultural; a xornada culminará ás 19.30 horas no Centro Cultural de Pontellas co encontro de ámbalas formacións. E, de novo, mañá domingo volveranse a atopar, será no Centro Cultural de Atios ás 19.30 horas.

As dúas agrupacións poñerán tamén a banda sonora ao arranque da Festa Pre-Fin de Ano que se celebrará o 30 de decembro, á Cabalgata dos Reis Magos a tarde do 5 de xaneiro e, por suposto, serán as anfitrioas no Encontro de Rondallas do Porriño que este ano terá lugar o día 8 de xaneiro a partir das 17.00 horas. Todo elo está enmarcado na programación cultural organizada polo Concello do Porriño para estas datas. A máis inmediata das actividades, esta mesma tarde, un flashmob, a cargo de Studio 57, ás 18.00 horas no pavillón de deportes. O vindeiro xoves a Escola Municipal de Música celebra o seu Festival de Nadal, será ás 19.00 horas no Círculo Recreativo Cultural, onde ao día seguinte haberá un encontro de corais; tamén ese venres haberá sesión de cine infantil coa proxección da película “Arthur Christmas: Operación Regalo”, as 19.30 horas na Praza do Concello. E na xornada de Noiteboa a vila terá a visita do Apalpador (que volverá o 2 de xaneiro) e tamén de Papá Noel que previamente, os días 19, 20 e 21, irá polos colexios do Porriño acompañado do seu reno Rudolf. Sobremesas e postais A Concellería de Comercio organiza este ano o I Concurso de Sobremesas de Nadal. Así, os amantes da cociña poden participar neste certame cuxa inscrición permanecerá aberta ata o mércores 21 e será o venres 23, ás 12.00 horas na Praza Arquitecto Antonio Palacios, cando se presenten listas par degustar. Outorgaranse tres premios: o primeiro de 250 euros, o segundo de 150 e o terceiro de 100 euros, para consumir nos locais de hostalería e comercio do Porriño Por outra banda, a Concellería de Educación e Normalización Lingüística convocou o II Concurso Infantil de Postais de Nadal dirixido a nenos de entre 3 e 14 anos. Os traballos poden presentarse ata o 24 de decembro na Caixa de devolución de libros da biblioteca municipal. Establécense tres categorías de premios, con tres premios en cada unha consistentes en lotes de material escolar, que serán entregados nun acto o 3 de xaneiro, ás 17.00 horas, no centro cultural.