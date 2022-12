Se o refrán galego di “nunca choveu que non escampara”, en Ponte Caldelas din “a choiva non nos para!”

O Concello vén de lanzar unha nova iniciativa para incentivar as compras do comercio local. Nesta ocasión trátase do reparto dun total de 800 paraugas de préstamo entre os establecementos de Ponte Caldelas para que todas as persoas poidan facer as súas compras e xestións sen mollarse, aínda que esquezan o paraugas na casa ou no coche.

O casco urbano de Ponte Caldelas é o centro comercial de toda a comarca e, por iso, o pasado luns, o alcalde, Andrés Díaz, iniciou o reparto dos paraugas por todos os establecementos e edificios públicos do centro urbano. En total son 800 paraugas de cor amarela que levan a frase “En Ponte Caldelas nunca choveu que non escampara” e tamén o logotipo “Ponte Caldelas está de moda”.

“Son paraugas de “coller e deixar”, para usar os días de choiva e que ninguén se molle cando fai as súas compras ou xestións en Ponte Caldelas. Calquera persoa pode collelo, por exemplo, no Concello e deixalo en calquera comercio, cafetería, entidade bancaria… para que o empregue outra persoa que o precise”, explica o rexedor local.