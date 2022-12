Anunciaba moitas sorpresas e así é. O Concello de Redondela vive unha intensa programación de Nadal pensada sobre todo nos máis pequenos da casa. Logo do acendido das luces a pasada fin de semana, nesta sucederanse outras inauguracións moi esperadas. Papá Noel abre hoxe a súa casa instalada na Alameda de Castelao, alí recibirá a todas as persoas que o desexen ata o día de Noiteboa, e tamén se habilitará outra en Chapela, na Alameda de Rosalía de Castro, que estará operativa mañá domingo, o luns e logo o venres 23 e sábado 24. Tamén este sábado comeza a funcionar os parques de atraccións infantís, que estarán abertos ao público, con acceso de balde, ao longo de todas as festas, ata o domingo 8 de xaneiro. Hai un instalado en Chapela e outro na Xunqueira, que conta cunha pista de xeo sintética, outra deslizante, karts e outras sorpresas

Mañá domingo celebrarase ademais unha Papanoelada Moteira, organizada polo Moto Club Redondela, a partir das 11.30 horas polas rúas da vila.

Papá Noel visitará tamén todas as parroquias do municipio, dende o día 20 ao 23, cada tarde fará un percorrido polo rural, o martes estará en Cesantes, no Viso e Ventosela; o mércores en Reboreda, Quintela, Saxamonde; o xoves, Vilar, Cabeiro e San Estevo de Negros e o venres Cedeira e Trasmañó.

E outras das maneiras de contactar con Papá Noel será a través da pantalla, como xa se fixo outros anos, as persoas interesadas deben entrar na web nadalenredondela.com e solicitar ese vídeo saúdo personalizado. Do mesmo xeito, tamén se ofrece a posibilidade de videochamada cos Reis Magos, para o cal é preciso cubrir un formulario en www.barafundaanimacion.com. As súa Maxestades de Oriente protagonizarán igualmente a cabalgata do día 5 de xaneiro, co tradicional percorrido polas rúas de Redondela para despois ofrecer unha recepción real na Casa do Concello e tamén en Chapela haberá cabalgata.

Outra das citas importantes será a benvida do novo ano. Para elo organízanse dúas festas, unha nocturna o venres 30 no Campo da Feira amenizada pola orquestra París de Noia e disco móbil DC, e outra o propio sábado 31, de 11.00 a 13.00 horas, dirixida aos máis pequenos e na que se inclúe o concerto de Uxía Lambona e a Banda Molona

Ciclo Infantil Interparroquial

Pero ata entón quedan por diante moitas actividades enmarcadas na axenda cultural do municipio. Así dentro do I Ciclo Infantil Interparroquial “Queremos Galego” hoxe en Cabeiro a compañía Animar-t representará o seu espectáculo “A bailar no Nadal!” e mañá no Viso, Paco Nogueiras, levará a súa Radio BuleBule, ambas citas ás 18.00 horas. A programación continuará a semana vindeira, o xoves 22, “O Tranvía Leonardo” de Fantoches Baj, chega a Cedeira; o luns 26 o Home Orquestra, de Cé Orquestra Pantasma, en San Estevo de Negros; o 29 volverá Paco Nogueiras, desta quenda co seu espectáculo “Brinca Vai” ao multiusos de Chapela e xa o 4 de xaneiro “A viaxe de Rosalía” a cargo de Larraitz Producións Artísticas, en Reboreda.

Por outra banda, o tren turístico aumentará a súa ruta de forma especial durante as festas. Os días 22, 23, 24, 26 e 27 de decembro e o 2, 3 e 4 de xaneiro funcionará en horario de tarde, de 17.00 a 20.00 e o día de Noiteboa tamén de 11.00 a 13.00 horas, con saída da Praza de Santiago Apóstolo. En Chapela estará en servizo os días 28, 29, 30 e 31 de decembro en horario de 17.00 a 20.00 h e o 31 tamén de 11.00 a 13.00 horas con saída da Alameda Rosalía de Castro. As viaxes son de balde, igual que tamén o son os obradoiros de Nadal programados para a semana do 26 ao 30 de decembro con actividades para a rapazada, manualidades, xogos e música, polas tardes (de 18.00 a 20.00 horas) nos multiusos de Redondela e Chapela.