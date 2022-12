A Agrupación Musical do Rosal volve subirse hoxe, ás 18.00 horas, ao escenario do auditorio municipal para o Festival de Nadal de AMDOR e mañá para o Concerto de Nadal ‘Unha noite de amor con Lela’, ás 18.30 horas.

Xa o 23 de decembro, os pequenos e pequenas da casa poderán mergullarse de cheo no Nadal coa historia do Apalpador ás 18.00 horas no auditorio municipal, mentres que as e os máis afeccionados ao deporte os días 27 e 28 de decembro terán no pavillón municipal o X Trofeo O Rosal Handball Cup, organizado polo Valinox Novás.

O Rosal apostará polo humor, a música e o deporte para rematar o ano. Así, o venres 30 de decembro Os netos súbense de novo ao escenario para unha tarde de comedia e retranca, mentres que o día 31 a San Silvestre rosaleira tomará as rúas coa súa tradicional andaina e carreira que cada ano reúne a centos de participantes. Tras o deporte, soarán as badaladas ás 12.00 horas para dar paso á sesión vermú con Sapoconcho Sem Poncho.

A programación para estas festas de Nadal rematarán xa no estreado 2023 cunha xornada real. O xoves 5 de xaneiro os reis magos percorrerán os barrios pola mañá, mentres que pola tarde, ás 17.00 horas, a Praza do Calvario acollerá o espectáculo de Sue Moreno, que rematará co saúdo das súas Maxestades de Oriente e chocolatada.