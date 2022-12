“Tui, o Camiño do Nadal” volve ser o lema da programación de Nadal do Concello de Tui que se celebra dende a pasada semana e o 5 de xaneiro. Música, mercado, decoración, iluminación, obradoiros infantís… son só algunhas das propostas para estas festas en Tui.

O Paseo da Corredoira acolle dende o pasado día 5, e ata o 5 de xaneiro, o Mercado de Nadal no que os 10 postos instalados ofrecen unha ampla variedade de produtos vinculados a estas datas dende gastronomía, decoración, agasallos... postos que van cambiando cada semana, celebrándose un total de catro quendas.

O horario de apertura dos postos é sempre de 17.00 a 21.30 horas e a maiores os venres, sábados e domingos tamén de 12.00 a 14.00 horas. Os días 24 e 31 de decembro abrirá só pola mañá e o 25 de decembro e o 1 de xaneiro permanecerá pechado.

Tamén dende a pasada semana nas rúas e prazas de Tui pódese ver a decoración elaborada con material de reciclado, segundo a liña iniciada en anos anteriores, que se complementa coa iluminación de Nadal.

A música será unha das protagonista destacadas nestas festas. Cómpre salientar como a Eurocidade Tui-Valença elaborou unha programación conxunta con agrupacións dos dous municipios. É o caso das actuacións das corais valencianas São Teotónio, e Verdoejo e do Coro Infantil 1º Grau da Academia da Música da Fortaleza de Valença, e das tudenses do Centro Sociocomunitario, Ponte das Febres e San Telmo celebradas na praza da República de Valença e no Paseo da Corredoira en Tui a pasada fin de semana. E nesta, hoxe sábado e mañá domingo, a música encherá o Jardim Municipal de Valença e o Paseo da Corredoira de Tui coas charangas tudenses A Tu Ritmo e Cantos Somos, e dos valencianos Grupo Trío Na(tal) e Río Abaixo

Ademais, o Teatro Municipal de Tui acollerá o mércores 21 o concerto do alumnado do Conservatorio Profesional de Música de Tui; o venres 23 o concerto de Nadal da Eurocidade a cargo do coros Mistura Vocal e Vocalis Contrasta xunto a Kasual Quartet e o seguinte venres, día 30, o Concerto de Fin de Ano será ofrecido pola Banda de Música Popular de Tui xunto ás corais do Centro Sociocomunitario, Ponte das Febres e San Telmo.

A música chegará tamén ao Centro de Día Amoralia e as residencias Paz e Ben e San Telmo coas corais do Centro Sociomunitario, Ponte das Febres e San Telmo , que achegarán parte do seu repertorio as persoas usuarias e residentes neste centros os días 20, 21 e 27 de decembro.

Non faltará a súa cita con Tui o Apalpador que o luns 19, ás 19.00 horas, estará no Mercado de Nadal ou en caso de choiva no edificio Francisco Sánchez.

Toda esta programación pecharase coa tradicional Cabalgata de Reis da Eurocidade na tarde do 5 de xaneiro.