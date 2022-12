Un mercado solidario de libros, obradoiros infantís e un planetario é o que organiza a biblioteca pública municipal de Tui neste Nadal.

Ata o día 30 de decembro a biblioteca ofrece os libros destinados ao expurgo, procedentes dos seus propios fondos ou de doazóns da veciñanza, para que aqueles lectores interesados poidan recoller aquelas obras que resulten do seu interese. A condición para acceder a este mercadiño é a entrega dun lote de produtos de Nadal que estarán destinados ás familias atendidas polos Servizos Sociais municipais.

Por outra banda, na semana do 26 ao 30, ás 11.30 horas, organízanse obradoiros infantís e do 2 ao 4 de xaneiro os máis pequenos poderán gozar co planetario “Navegando polo Universo”, instalado no Edificio Francisco Sánchez.