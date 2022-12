O Concello de Arbo ten preparado un programa de actividades lúdicas e dinamizadoras para gozar do Nadal. Propostas que encherán de ilusión, cultura, tradición e diversión a maiores e pequenos.

A Praza do Mercado acolle hoxe a campaña “Visita o teu mercado tamén no Nadal”. Pola tarde, ás 19.00 horas, Concerto de Nadal da Banda de Música de Arbo e da Coral Polifónica de Arbo, no auditorio.

Mañá domingo será a representación da obra Teatro de Nadal da compañía galega “Fulano, Mengano e Citano”. Ás 19.00 horas no auditorio do Centro Multiusos de Arbo.

A semana comezará coa visita, este luns 19 de decembro, do Apalpador, ás 11.00 horas.

Iniciado o 2023, xaneiro comezará con “Diver-Aventura”, un parque de xogos instalado no pavillón municipal de Deportes. Tamén o 1 de xaneiro visitará Arbo o Carteiro Real das 17.00 horas en diante.

A cabalgata de Reis será o xoves, 5 de xaneiro, a partir das 18.00 horas. Melcho, Gaspar e Baltasar estarán en Arbo acompañados de paxes e personaxes Disney e repartirán agasallos aos nenos e nenas na Praza Consistorio, se a meteoroloxía o permite.