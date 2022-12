O Concello de Nigrán retoma a programación habitual do Nadal, logo de dous ano con restricións sanitarias por mor da COVID, con rondallas, concerto de corais, teatro, eventos deportivos, mercado de inverno e, como novidade, cine infantil o 28 e 29 no auditorio coa proxección das películas ‘Coco’ e ‘El viaje de Chihiro,’ respectivamente, e obradoiros para a infancia os días 26 e 27.

Ademais, a oficina de Turismo da Ramallosa transformarase todo o Nadal en ‘Casiña de chocolate’ coa presenza de Papá Noel o 23 e 24, de 11.00 a 13.00 horas, e o 3 e 4 de xaneiro, no mesmo horario, co paxe real das Súas Maxestades que protagonizarán a gran cabalgata do día 5.

Este sábado, a Fundación Igualarte levará a cabo un obradoiro para primeira infancia na biblioteca municipal para o cal é preciso inscribirse previamente en www.nigran.es. Ademais, ás 18.30 horas haberá o contacontos musical e visual ‘Morgan.Gardaxoguetes’.

As rondallas son as protagonistas naturais desta época, con encontro mañá na Ramallosa e percorrido por Nigrán a tarde do 24, pero tamén haberá concerto de saxos de Redondela o 7, o da coral Novos Aires o día 8 e o festival benéfico Ardelume o 27, todo no auditorio.

As probas deportivas serán protagonistas neste Nadal co campionato galego de Kung-Fu hoxe e o torneo ‘Encesta un Alimento’ do CB Nigrán os días 26 e 27 no pavillón. E como é tradición no fin de ano nigranés, o 31 será a xuntanza dos ‘arroases’ para nadar nas augas de Panxón e pola tarde a carreira popular San Silvestre, ambas non competitivas.

O teatro tamén estará presente. Hoxe da man da compañía A Tequerreté Teatro representando ‘Confinad@s’, mañá domingo con Non sí teatro? que presenta ‘A Tempestade’, o 23 con Fulano, Mengano e Citano e o 30 coa gala-aniversario do grupo nigranés Teatro do Ar.

El Telefonillo continuará cos seus obradoiros de ‘O vaivén das historias’ cun obradoiro para avós e nenos o día 20 e 22, exposición do recadado do 4 ao 7 de xaneiro e festa de xuntanza o día 7 a mediodía no auditorio.

Igualmente, e como propio do Nadal, repetirase o ‘Mercado Bule Bule’ que se celebra dende onte e ata mañá na Praza Rosalía de Castro.