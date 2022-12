O Concello da Guarda presenta un ano máis a programación do Nadal, que arrancará xa na xornada deste venres día 2 de decembro co

co acto de acendido do alumeado de Nadal o Concello da Guarda deu comezo a súa programación de Nadal. Foi cun pasarrúas dende a Praza Avelino Vicente ata a Praza do Reló onde tivo lugar o Espectáculo de Pompas.

As actividades continúan ao longo de todo mes de decembro. Teatro familiar e adulto, concertos, maxia, animación de rúa, cinema, deporte e xa no mes de xaneiro a tan agardada Cabalgata de Reis.

O máis inmediato, este mediodía, na Praza de Avelino Vicente, onde os grupos Coiro Vello, Carainas, Paliqueiras e Do Lusco ó Fusco protagonizarán “Pandereteiras Cantos de Nadal”. Mañá domingo, ás 17.00 horas na Igrexa Parroquial, concerto de panxoliñas.

Para a vindeira semana, o mércores 21, Concerto de Nadal de Vento e Coro do alumnado do Conservatorio, será ás 19.30 horas no centro cultural.

Dende o xoves 22 ao sábado 24, os trasnos e paxes do Nadal andarán polas rúas da Guarda, os dous primeiros días polas tardes, de 17.00 a 20.00 horas, e en Noiteboa de 11.30 a 14.30 horas.

O mesmo xoves, ás 20.00 horas no centro cultural, concerto de Nadal de Corda do alumnado do Conservatorio.

Xa a seguinte semana, o martes 27, está programada a actuación do Mago Rei Midas; será ás 18.00 horas, no centro cultural. O mércores 28 pola tarde, a partir das 17.00 horas, animación itinerante polo centro da vila. O xoves 29 volta a música co concerto Vento de Nadal da Agrupación Musical da Guarda, no centro cultural ás 20.00 horas. O venres 30, cinema infantil, ás 18.00 horas no centro cultural. E para rematar o ano, a San Silvestre, o 31 de decembro, a partir das 17.00 horas con saída dende a Praza Avelino Vicente.

E co comezo do ano novo, chegarán tamén os carteiros reais á vila mariñeira, que percorrerán as rúa da Guarda previa a visita das súas Maxestades de Oriente. Estarán as tardes dos días 3 e 4 de xaneiro, de 17.00 a 20.00 horas, e o día 5 de 11.30 a 14.30 horas; esa mesma xornada, pola tarde, celebrarase a tradicional cabalgata dos Reis Magos. Ademais, o martes 3 pola tarde, haberá circo de lume polo casco urbano.

E para rematar a programación de Nadal e dar a benvida ao 2023, o sábado día 7 de xaneiro, ás 17.00 horas na Alameda, terá lugar a Gladiator Kids.