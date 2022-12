“Buscamos que a veciñanza desfrute dunha época tan sinalada non só cunha morea de actividades todas de balde, senón tamén convidando a todas as tomiñesas e tomiñeses a gozar do municipio, saír ás rúas e mercar no noso comercio local”, explica a alcaldesa de Tomiño, Sandra González. E para elo dende o Concello ponse en marcha unha programación que deu comezo fai un par de semanas co acendido das luces, “que enchen Tomiño de cor a través de diferentes elementos decorativos que crearán un acolledor ambiente para estas datas”.

Mañá domingo actuará a Agrupación Musical de Goián no seu tradicional concerto de Nadal, ás 18.00 horas, auditorio de Goián, no que participa boa parte do alumnado da Escola de Música, dende os máis pequenos do xardín musical ata a banda infantil e xuvenil. O 26 de decembro chega ‘O Nadal no Mercado’, que comezará con ‘Arte e contos no Nadal’, unha sesión de narración oral que rematará cun obradoiro de actividades artísticas empregando diferentes técnicas. A cargo de Migallas Teatro, a actividade será ás 11.30 horas con entrada de balde. Xa o 29 de decembro, á mesma hora, ao primeiro andar do Mercado chega ‘Carabranca’, de Compañía Eléctrica, un espectáculo de narración oral baseado nun conto de Iván Sende Tomiño rematará o 2022 con actividades na carpa da Praza do Seixo o venres 30 e coa visita do Apalpador o sábado 31 ás 12.00 horas. E o 2023 comezará un ano máis con inchables o martes 3 e o domingo 4 de xaneiro e a tradicional Cabalgata de Reis o 5 de xaneiro polas parroquias e a Praza do Seixo.