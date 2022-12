A xornada do acto do acendido das luces, con mercadiño de artesanía, animación infantil e de rúa e o concerto de A Banda da Balbina, deu a benvida ao Nadal en Mos. O Concello preparou unha programación cultural para estes días de festa pensada para toda a familia onde sen dúbida a música será a gran protagonista. É así que esta fin de semana temos dúas citas musicais, hoxe, no auditorio de Guizán ás 19.00 horas, actuarán Noemí Fernández e Iker Faure e mañá, na avenida de Puxeiros (Tameiga) a partir das 17.00 horas, celebrarse o tradicional Certame de Rondallas no que participarán as catro agrupacións mosenses: Asociación Club Rondalla Santiaguiño de Guizán, a Rondalla do Círculo Recreativo e Cultural de Torroso, a Rondalla da Asociación Cultural e Social de Herville e a Rondalla do Círculo Cultural e Deportivo Santa Eulalia de Mos e as dúas do Porriño: Rondalla de Pontellas e Rondalla Santa Eulalia de Atios.

Tamén para mañá domingo está programada unha ruta moteira de 60 quilómetros. Unha “papanoelada sobre rodas” con saída ás 16.30 horas dende a gasolineira de Puxeiros-Peinador e con descanso na metade do percorrido, no Pazo de Mos, con chocolate para todos os participantes. Festa pre fin de ano A seguinte gran cita será a festa pre fin de ano que se celebrará o venres 30 de decembro, a partir das 23.00 horas, nas inmediacións do Pazo de Mos. Actuarán a orquestra El Combo Dominicano e os dj’s Samu Pexe e Groove Amigos. E a medianoite soarán as 12 badaladas para o cal se repartirán uvas e cotillón. E os actos festivos rematarán, como sempre, coa tradicional cabalgata de Reis, na tarde do xoves 5 de xaneiro, pola Avenida de Sanguiñeda. Beléns Son dous os beléns máis afamados que se poden visitar en Mos, o de Herville e o do Pazo de Mos. O primeiro estará aberto ao público ata o 16 de xaneiro en horario de luns a venres de 15.00 a 17.00 e de 19.00 a 23.30 horas, os sábados de 15.00 a 23.00 horas, os domingos de 11.30 a 13.30 e de 15.00 a 21.30 horas. O segundo pode visitarse ata o 7 de xaneiro de luns a venres de 17.00 a 20.00 horas e sábados, domingos e festivos tamén polas mañás, de 10.00 a 14.00 horas. Panxoliñas Nas igrexas de Mos estanse a celebrar concertos de panxoliñas. Houbo a fin de semana pasada e agora esta. Hoxe ás 18.00 horas na de Santa Baia estará o coro galego Abrente; mañá ás 11.00 horas en Cela o grupo de cámara de música de Torroso; en Torroso a coral O Son dos Cantares; ás 12.00 horas en Tameiga o coro infantil Sete Estrelo e en Petelos a coral polifónica Santa Eulalia de Mos. Concurso postais A Biblioteca Municipal de Mos convoca o tradicional concurso de postais de Nadal para cativada de 3 a 12 anos. O prazo para a presentación dos traballos estará aberto ata o 23 de decembro na propia biblioteca. A entrega de premios (un por cada unha das tres categorías) será o 2 de xaneiro ás 12.00 horas coa visita do Apalpador no auditorio do multiusos.