A música será a gran protagonista do Nadal no Concello de Moaña onde non faltará a visita de Papá Noel e os Reis Magos para ledicia dos máis pequenos. A programación cultural preparada para os últimos e primeiros días do ano abranguen toda a familia, cativada, mocidade e adultos.

Logo do acendido do alumeado antonte, as actividades continúan esta tarde con tres citas musicais. Ás 17.00 horas, no Adro de San Benito de Domaio, Recantos da Música coa Banda Airiños do Morrazo; ás 18.00 horas, no centro cultural Rosalía de Domaio, Festival de Nadal da ACF Charaviscas e ás 20.00 horas, no CEIP Reibón, II Certame Cantos de Nadal.

Xa mañá, dende as 11.00 horas, celebrarase na carpa habilitada no paseo marítimo, a Feira do Nadal de Moaña na cal se levarán a cabo dous concertos, ao mediodía o de Isaura & Co “Benvido Nadal” e ás 19.00 horas Cherry Sweet “Cherry Christmas”. Pola tarde tamén haberá obradoiros para nenos, de 16.30 a 19.30 horas; o espectáculo infantil O Show de Fifo “Soño” de Troula Animación e, previamente, a partir das 17.30 horas, chocolate con roscón. E ás 19.45 horas Festival de Panxoliñas na igrexa do Carme.

A programación continuará o xoves da vindeira semana co concerto de nadal da Escola Municipal de Música de Moaña, ás 18.00 horas no IES As Barxas

Papá Noel e o Apalpador

Xa o venres 23, volve o Rechouchío de Nadal con “Música miúda” en concerto. Será na carpa do Nadal ás 18.00 horas, lugar que estará preparado para, na xornada seguinte, día de Noiteboa, recibir a Papá Noel, de 11.30 a 14.00 horas, e logo pola tarde, entre as 16.30 e 21.30 horas, fará un paseo en coche polo centro da vila e por tódalas parroquias de Moaña. Tamén o sábado 24, a partir das 17.00 horas, haberá ruada da charanga Moita Marcha polo casco urbano. E será o domingo 25 cando o Apalpador visite a carpa de Nadal de Moaña, onde estará a partir das 17.30 horas.

Para a última semana do ano están programados un obradoiro de alfombras do Nadal coas alfombristas de San Martiño, o luns 26 de 17.00 a 20.00 horas con inscrición previa no WhatsApp 647 76 98 76; unha sesión de cine, o martes 27 ás 18.00 horas, na Sala Celso Parada, onde se proxectará “Raya y el dragón” e o xoves 29, á mesma hora na carpa, Xarima eventos con “Concerto da raíz en familia” e ás 20.00 horas, no centro multiusos de Domaio, concerto de Nadal do CCMUS.

Festas de fin de ano

O sábado 31 para despedir o 2022 organízanse dúas festas na carpa, unha pre badaladas de fin de ano para a rapazada de 11.00 a 13.00 horas e outra xa entrado o 2023, a partir da medianoite, amenizada polo grupo Demasiadas sombras y pocas luces, organizada conxuntamente polo Concello e a Asociación de Hostaleiros de Moaña.

O luns 2 de xaneiro Acimo organiza unha xincana do comercio local, a partir das 17.00 horas na carpa do Nadal, onde o martes día 3, Charo Pita e a familia Papaventos levarán “O Tranvía de Nadal”, ás 18.00 horas.

Reis Magos

O xoves 5 chega o día más máxico do ano coa Cabalgata dos Reis Magos de Oriente, que partirá ás 18.00 horas dende o peirao da Mosqueira ata a Praza do Concello.

Como broche de ouro, a partir da 1 da madrugada na carpa, Festa da Noite de Reis coa actuación do Grupo Ámbar e música dj, organizada tamén polo Concello e os hostaleiros da vila.