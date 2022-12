Mercadiño de Nadal en Arbo

O Concello de Arbo acolleu a pasada fin de semana unha nova edición de “Arbonadal”, un evento para promocionar e potenciar os recursos culturais e patrimoniais da nosa vila, dirixida a artesáns, anticuarios, asociacións, ONGs e establecementos comerciais.

Despois de dous anos sen que se puidera levar a cabo, voltaron concentrarse na praza do mercado numerosos postos das asociacións arbenses A.C Barca de Loimil e A.C Vella Barca, Asociación Mulleres Rurais e a Asocición San Miguel Arcangel de Cequeliños. Tamén estiveron presentes as ONGs solidariedade San Roque, Manos Unidas, Asociación PVG Reciclaxe Solidaria, a Federación Asociacións Veciñais Eduardo Chao de Vigo e moitos postos de artesanía e protudos varioss como libros, roupa, complementos e artigos de decoración, que serviron para facer as primeiras compras de Nadal.

Igualmente houbo doazóns de alimentos, produtos de hixene e limpeza e xoguetes para familias con menos recursos.

A campaña “Comprar en Arbo ten premio” repartirá 3.000 euros

Baixo o lema “Agora máis ca nunca apoia ao Comercio Local” , o Concello de Arbo puxo en marcha un ano máis a campaña “Comprar en Arbo ten premio”, en colaboración coa asociación de comerciantes do municipio, na que participan máis de noventa establecementos arbenses .

Os negocios repartirán entre os seus clientes rifas polas súas compras. En total imprimíronse preto de 150.000 rifas. En total repartiranse ao redor de 3.000 euros en premios: un vale de 500 euros, un vale de 250 euros, un vale de 150 euros, tres vales de 100 euros e 25 vales de compra de 50 euros. O sorteo efectuarase en xaneiro, repartindo os vales para descontar nos comercios, bares, restaurantes e empresas de Arbo que participan na Campaña de Nadal, aos agraciados no sorteo.