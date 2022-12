O IV Encontro de Ranchos Tradicionais na Praza do Concello, a partir das 16.00 horas, pon hoxe o punto e seguido á programación de Nadal en Salceda de Caselas. Actuarán as agrupacións Canto de Reis do Serán e Rancho de Reis da A. C. A Feira de Salceda; Rancho Pedra da Garza de Fozara, Ponteareas; Rancho de Entroido de Samede en Paderne, A Coruña, e Asociación Folclórica Aires del Cabrera de Pombriego, en León.

Os actos continúan mañá domingo cunha papanoelada moteira, ás 15.30 horas; co festival da Asociación de Persoas Xubiladas e Pensionistas, ás 16.30 horas na Praza de Abastos e co concerto de Nadal da Banda Cultural de Salceda de Caselas, no auditorio ás 19.30 horas. Ademais, esta fin de semana celébrase o Mercado de Nadal, organizado por Acisa, na rúa Joaquín Fernández Sestelo. Para a vindeira semana, o mércores haberá o contacontos Fazula e o ladrón de paraugas, ás 18.00 horas no auditorio, onde o xoves e venres, de 16.00 a 20.00 horas, terá lugar o obradoiro de casiñas de xenxibre, con inscrición previa na Casa da Cultura. Unha das citas máis esperadas será o Pequeno Circo de Nadal, que chega á súa cuarta edición, do luns 26 ao xoves 29 de decembro, con múltiples actuacións e actividades na Praza do Concello. San Silvestre e pre Noitevella O venres 30 Salceda despedirá o 2022 coa X San Silvestre Solidaria, ás 21.30 horas, e xa á medianoite festa pre Noitevella. Apalpador e Reis O Apalpador chegará con ovo ano, o luns 2 de xaneiro ás 19.00 horas, e xa o día 5, a partir das 18.00 horas, cabalgata de Reis, con saída na Praza da Devesa e fin na Praza do Concello.