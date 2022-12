Un total de dez locais participarán no Caldelas Tapas Quentes, o evento gastronómico da vila do Verdugo que se celebra todos os venres do mes de decembro, a partir das 20.00 horas, en dez establecementos hostaleiros de Ponte Caldelas.

O prezo das tapas é de 1,50 euros e a bebida pagarase a parte. Os locais participantes e tapas son Asador A Fracha: Mexilóns en lata, Atelier del Delirio: Tosta Atelier, Bar Valladares: Potaxe Valladares, Bar Puente: Do campo ó ceo, Brasileiro da Ponte: Feijao Brasileiro, Jamarte: Maremonte, Klimbim: Jarrete a la Toscana, Mesón Parada: Fabada Parada, Tapería Victoria: Ameixas Victoria e Terracita: Empanadilla curriña Ademais do sabor e da presentación, o xurado valora o emprego de produtos de proximidade e de temporada. Con este tipo de actividades o Concello de Ponte Caldelas continúa a dinamizar os establecementos hostaleiros da vila e atrae novos visitantes.