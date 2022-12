A Casa da Mocidade Moaña ten preparada tamén unha programación específica para estas data tan especiais do ano.

Esta tarde, a partir das 18.00 horas, celébrase a gran gala final do CMo Talent, que contará coa actuación do finalista de Got Talent Nuno Narro e que se emitirá tamén en directo a través de Facebook.

O Escape Room de Nadal será outra das actividades estrela, na que se convida á rapazada a axudar aos Reis Magos a buscar os agasallos perdidos. Será os días 26, 27, 28 e 29 de decembro, pola tarde, en dúas quendas, de 17.00 a 18.30 e de 19.00 a 20.30 horas. As inscricións, en grupos de 5 a 7 persoas, están abertas de xeito presencial ata o vindeiro xoves 22. E o venres 23, a partir das 17.00 horas, Lotería de Nadal cun gordo particular, haberá tres bingos gratuítos con agasallos para as persoas participantes e moita diversión, ás 18.00, ás 19.00 e ás 20.00 horas.

A última semana do ano haberá un obradoiro de confección e difusión de instrumentos de música de raíz o luns 26 e un torneo de xadrez para todas as idades o martes, ámbolos dous ás 17.00 horas, e o mércores, ás 11.00 horas obradoiro e saída interpretativa do espazo da Torre de Meira e dende ás 17.00 horas e ata a madrugada xogos de mesa con Tempus Ludit, con xornada de presentación do xogo perfect!.

Para despedir o 2022, o venres 30 organízase unha festa fin de ano, de 17.00 a 22.00 horas, con cócteles sen alcol gratuítos, photocall e badaladas.

Xa no 2023, os días 2, 3 e 4 de xaneiro celebrarase un toenro de puntería Nerf e o mércores 4 tamén de novo xogos de mesa.

Inscricións

As actividades e obradoiros están dirixidos a rapazada a partir de 8 anos para o cal se deben inscribir a través de mensaxe de WhatsApp no número 649 683 923.