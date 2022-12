Na capital da Paradanta colocáronse 86 elementos de Nadal, 15 arcos nas parroquias, 47 arcos no casco urbano, adornos en 19 árbores e instalouse unha gran árbore de Nadal na Praza Maior, acompañado de dúas figuras decorativas e cortinillas no lavadoiro do Regueiro e na Casa Consistorial.

Con motivo da crise enerxética que estamos sufrindo coa alza dos prezos da electricidade, como medida de aforro, o Concello adoptou a decisión de recortar o acendido do alumeado. Un total de 18 horas semanais menos no casco urbano. As luces apagaranse de domingo a xoves ás 23.00 horas, en lugar de a medianoite como outros anos, mentres que se mantén acendido ata as 2 da madrugada os venres e sábados. Tamén queda eliminado o horario matinal de 6.00h a 8.00h da mañá durante todos os días. Solo quedará acendido toda a noite do 24 de decembro ao 25, do 31 de decembro ao 1 de xaneiro e do 5 de xaneiro ao 6.

Campaña no comercio

Por outro lado, A Cañiza ten en marcha unha campaña de apoio ao comercio local con motivo das festas. Consiste en sortear entre os clientes dos establecementos do municipio, que fagan compras por un importe de 20 euros, ata 4.500 euros en vales de compra. Desa cantidade 1.000€euros foron doados pola Asociación de Comerciantes da Cañiza e 3.000 euros aportados polo Concello. Ademáis a esta cantidade súmanse outros 500 €euros máis da campaña do ano pasado que quedaron sen entregar ao non ser reclamados polos gañadores.

A campaña desenvolverase durante este mes e xaneiro de 2023. O primeiro sorteo fíxose o pasado xoves e os seguintes serán o 30 de decembro e o 16 e 31 de xaneiro e 15 de febreiro de 2023, distribuíndo, en cada sorteo, 20 premios de 50 euros en vales de 10 euros, agás o último sorteo de febreiro no que se premiarán 10 números con 50 €euros cada un. Os vales poderanse empregar ata o día 28 de febreiro do 2023, nos establecementos adheridos.