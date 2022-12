O Concello de Bueu presenta unha programación ampla e variada de Nadal, moi centrada nas familias e nos eventos para compartir estas festas entre a cativada e as persoas maiores. Así o destaca Xosé Leal, concelleiro de Cultura, quen fai fincapé na aposta do goberno local polas actividades para todas as idades, e nas que tamén colaboran os colectivos culturais e sociais, cun importante arraigo na vila morracense.

Como cada ano, os máis pequenos e pequenas recibirán as habituais visitas de Papá Noel, o Apalpador e os Reis Magos. Papá Noel estará na carpa de Nadal situada no aparcadoiro de As Lagoas o 24 de decembro a partir das 16.30 horas; mentres que o Apalpador virá ao día seguinte, coincidindo co Nadal, ás 11.00 horas, e o 5 de xaneiro está programado un recibimento coas súas Maxestades de Oriente que chegarán ás 12.00 horas ao peirao nas embarcacións tradicionais, como xa vén sendo habitual nos últimos anos. Pola tarde, a partir das 17.00 horas, sairá a cabalgata nun percorrido polas rúas do casco urbano.

“Choconadal” será unha das actividades novidosas deste ano, coa que o Concello de Bueu, en colaboración cos colectivos veciñais da zona, levará actuacións de maxia e unha xincana deseñada polo artista Josuha Xanbreo por diversos lugares, das que se poderá gozar na compañía dun rico chocolate de balde. A tarde do 23 de decembro será en Meiro, e a do 30 en Cela, e tamén está prevista outra en Beluso.

Para rematar o ano, o Concello organizará unha festa infantil de fin de ano o 31 de decembro a partir das 12.00 horas e que contará coas actuacións do Mago Paco e de Peter Punk e unhas “badaladas miúdas”. E pola noite, de 1 a 3 da madrugada, está prevista unha actuación da orquestra local Distrito 7.

Co obxectivo de ambientar os locais, os días 24 e 31 de decembro e 7 de xaneiro haberá cantos de taberna polas cafeterías e a música tamén será protagonista das rúas ao longo de diversos días.

Deporte

No ámbito deportivo, o 31 de decembro, de 15.00 a 18.00 horas, desenvolverase unha carreira Silvestre en Bueu, o 4 de xaneiro programarase o 1º torneo futsal de Nadal 3 x 3 no que poderá participar a cativada de 8 a 12 anos e o 7 de xaneiro organizarase o 1º torneo de pimpón no que colaboran o CEIP Plurilingüe Montemogos, o IES Illa de Ons e IES Johan Carballeira.

Toda a programación ampliada pódese consultar na páxina web do Concello (www.concellodebueu.gal) e nas redes sociais.