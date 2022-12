O certame Vilas en Flor distinguiu, na súa quinta edición, a un total de 14 municipios da provincia de Pontevedra entre os 39 concellos participante de toda Galicia, que foron recoñecidos tamén con distintas cualificacións pola súa posta en valor do medio ambiente a través de accións de conservación, promoción e xestión do patrimonio natural, a ornamentación ou os espazos verdes.

Na bisbarra suman 22 flores entre oito municipios, o máis galardoado o de Tomiño, que conseguiu catro flores de honra pola súa posta en valor dos espazos verdes e a xestión paisaxística.

Cunha flor quedou Mondariz; con dúas Tui; con tres A Guarda, Baiona, Gondomar, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño e con catro Tomiño que, xunto a Chantada e Allariz, converteuse nun dos tres únicos municipios en obter a maior distinción desta iniciativa organizada pola Fundación Juana de Vega, a Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor) e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar), co apoio da Consellería de Medio Ambiente e o patrocinio das empresas Rain Bird e Husqvarna.

O xurado especializado que visitou a localidade de Tomiño para avaliar distintos aspectos, destacou especialmente as intervencións artísticas realizadas nas rotondas a través do proxecto Cultivando Paisaxes, unha iniciativa posta en marcha grazas á colaboración da paisaxista Sinda Linda e dos viveiros da comarca coa Fundación Xabier Pousa que permitiu converter as cinco rotondas da Avenida do Baixo Miño nun escaparate da actividade do viveirismo, principal motor económico da vila. Durante a resolución, o xurado quixo tamén resaltar “a mellora constante do Concello e o esforzo feito para sacar adiante todas estas iniciativas innovadoras”.

“Para nós é un orgullo ver que da froitos todo o traballo feito ata o de agora para recuperar espazos e dar vida ás rúas do noso municipio. Fainos moitísima ilusión conseguir este recoñecemento, que é un eixo máis na visibilización do labor que desenvolve un dos sectores máis importantes para a nosa comarca, como é o viveirista”, sinalou a alcaldesa de Tomiño, Sandra González