Son moitos os concellos que se adiantan ao 31 de decembro e celebran con antelación unha festa pre fin de ano. Baiona será o primeiro en facelo. Será esta mesma medianoite, na Alameda Carabela Pinta. A festa dará comezo xa a partir das 22.30 horas polas rúas do casco vello co pasarrúas e “Bloquinho Aperta”, ás 00.00 horas soarán as 12 badaladas á vez que se comerán as uvas e, a continuación, concerto de La Patrulla.

Tamén hoxe, ás 18.00 horas, represéntase o espectáculo familiar “O neno Groba e a música” no auditorio, onde hoxe, prosegue a programación de Nadal coa Gala de Nadal da Escola Galicia en Danza. A XIII Ruta de Papá Noeis Moteiros do Val Miñor Rillasepas, completa a xornada dominical. Pista de xeo e tubbing Para a vindeira semana, o mércores 21 ás 17.00 horas, abrirá a pista de xeo e tubbing, que estará en funcionamento ata o 8 de xaneiro en horario de 12.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00. O xoves Festival de Nadal da Escola de Música de Baiona e o venres Festival de Corais. Tamén o venres 23 haberá o pasarrúas “Camioncito de Papá Noel e o día de Noiteboa pasarrúas da Rondalla Santiago de Parada pola mañá e da charanga Nova Cubana pola tarde. A programación continuará nas dúas seguintes semanas, con música, cinema e espectáculos pensados sobre todo para os máis pequenos da casa, que sen dúbida serán os protagonistas das visitas que farán os Reis Magos, o día 4 polas parroquias e o 5 no casco urbano, coa Cabalgata, a partir das 17.30 horas con saída dende Sabarís. O 7 de xaneiro a Gala de Maxia no auditorio pechará a programación de Nadal, xornada na uqe tamén se clausurará a exposicións de beléns e microbeléns no Mercado de Sabarís. 10.000 euros en premios “Baiona, este Nadal os premios están non comercio local” é o título da campaña que está vixente estes días co fin de apoiar ao pequeno comercio da vila , incentivando o consumo local Esta iniciativa continúa a dinámica da campaña de nadal pasado, co fin de apoiar o pequeno comercio de Baiona, incentivando o consumo local e contribuíndo así ao desenvolvemento económico e social da Vila. A campaña, organizada polo Concello de Baiona e a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (Aceba), pon n circulación entre os establecementos participantes 25.000 rascas dos cales 650 teñen premios directos consistentes en vales de compra, que sumarán ata un total de 10.000 euros, para gastar no comercio e nos establecementos de hostalería de Baiona adheridos á iniciativa ata o 31 de xaneiro.