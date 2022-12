O recinto amurallado de Salvaterra de Miño acolleu a primeira fin de semana deste mes a oitava edición da súa Festa do Viño Espumoso á que acudiron centos de visitantes atraídos por uns caldos cada vez máis demandados dentro e fóra das nosas fronteiras. A proposta foi irresistible para a veciñanza dos arredores e de non tan preto con degustación de embutidos, empanada, ostras, mexillóns, bombóns, filloas... en mesas redondas de ceremonia nunha carpa climatizada. As actuacións musicais e o degüelle a sable das botellas de espumoso, foron a guinda.