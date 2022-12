Ponte Caldelas aplica este ano unha medida de aforro enerxético reducindo elementos de decoración, leds e reducindo tamén as horas de acendido do alumado de Nadal. O Concello busca manter a ilusión da veciñanza nestas datas e animar ás compras dos agasallos típicas desta época.

Este ano, como novidade, instalouse na Praza de España unha árbore de 14 metros de alto transitable no seu interior. Como o ano pasado, están iluminadas todas as rotondas do municipio nunha aposta por estender a decoración de Nadal polas parroquias. Deste xeito, as rotondas de A Reigosa, Cuñas, Pazos, Caritel e Forzáns contan con árbores que, ademais de encher de espírito de Nadal estes lugares do rural, dan a benvida a todos os visitantes do municipio.

Mantense a tradicional árbore da Praza do Bispo e das luces nas camelias, as bolas colgantes da Alameda e a Praza de España acolle ademais tres pequenas árbores en cores brancas e maxenta. Por outra banda, na Praza de Placeres Castellanos Pan ilumináronse dúas palmeiras e tamén hai iluminación nas principais rúas da vila.