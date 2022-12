25 anos de música coral

As corais polifónicas Santa María de Salceda e Entenza conmemoran o seu 25 aniversario. As dúas compartiron escenario o pasado domingo no Festival de Panxoliñas, no auditorio municipal de Salceda de Caselas.

A Coral Polifónica de Entenza fundouse en 1997 na parroquia do mesmo nome. Está formada por 35 voces mixtas e dirixida polo mestre D. Víctor Fernández Nogueiras. Ten un repertorio baseado en compositores galegos, música tradicional e habaneras. Organizan anualmente a Mostra de Corais e colaboran co Concello no Certame de Panxoliñas, así mesmo ten posibilitado o intercambio con máis de 200 coros de Galicia, outras comunidades e Portugal. No ano 2010 presentou o seu primeiro traballo musical que resume a traxectoria histórica do coro.

A Agrupación Coral Polifónica Santa María de Salceda de Caselas nace no ano 1996 da man de José Juan Sobrino, un seminarista que pasou pola parroquia para colaborar co sacerdote. Dende hai oito anos está dirixida polo músico e compositor Seli Baz Mauri, polo que no seu repertorio teñen varias pezas musicais propias. Como anécdota, colaborou coa banda sonora do filme “O lapis do carpinteiro”. O seu historial durante estes anos é moi variado xa que actúa en numerosas localidades de toda Galicia e do Norte de Portugal. En Salceda de Caselas é fixa en todos os certames e festivais organizados dende a Concellería de Cultura, actuando como coorganizadora no Festival de Panxoliñas do pasado domingo.