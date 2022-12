O Concello de Tomiño continúa coa súa aposta por dinamizar o comercio local, especialmente cando se achega unha das épocas máis importantes do ano a nivel de vendas. O goberno municipal vén de lanzar unha nova edición de ‘Nadal + Nadal. As túas compras de Nadal en Tomiño valen dobre’, unha campaña coa que se busca premiar tanto aos establecementos tomiñeses como a todas aquelas persoas que realizan as súas compras no propio municipio.

“Queremos apoiar ás nosas e nosos comerciantes, pero tamén a toda a veciñanza. O grande éxito das dúas edicións anteriores demostra que iniciativas coma esta son un grande aliciente que nos permite dar pulo ao noso comercio e fomentar as compras nos locais que temos ao lado da casa”, explica a alcaldesa, Sandra González, que salienta que a campaña “permite dar continuidade ás accións de apoio á economía local que desenvolve o Concello ao longo de todo o ano”. Inscricións abertas Os comercios interesados en participar na campaña poden inscribirse ata o vindeiro 30 de novembro a través da sede electrónica da web do Concello. Como recollen as bases, poderán participar todos os establecementos locais agás aqueles que desenvolvan a súa actividade nos mercados municipais e comercios de primeira necesidade como panaderías, carnicerías, peixarías, farmacias ou supermercados pertencentes a grandes cadeas, aínda que si poderán formar parte da campaña pequenas tendas de alimentación de ámbito local. Pola súa banda, dende o 9 ao 27 de decembro os usuarios e usuarias disporán dunha urna en cada un destes locais onde depositar tíckets de compra por un valor de entre 20 e 100 euros xunto cos seus datos persoais. Será o propio 27 de decembro cando se abran as urnas no salón de plenos do Concello ás 20.30 horas e se proceda ao sorteo de vales de compra polo dobre do valor de cada un dos recibos gañadores. Extraeranse os tíckets necesarios ata que a suma de todos eles sexa igual ou inferior a 1.500 euros, polo que durante esta campaña entregarase aos gañadores ou gañadoras vales de compra por un valor total de ata 3.000 euros. Concurso decoración Por outro lado, coa intención de fomentar a creación dun ambiente agradable e atractivo este Nadal en todos os establecementos tomiñeses, ao participar nesta campaña do 9 de decembro ata o 6 de xaneiro os comercios deberán decorar os seus escaparates ou locais con elementos naturais e reciclados de base acompañados da decoración de Nadal. Deste xeito pasarán a formar parte do concurso ‘Ruta Nadal + Nadal’, unha iniciativa que premiará a decoración más orixinal nas modalidade de mellor escaparate e mellor local, que suporá un premio en metálico de 500 euros a aquel comercio que acade o primeiro posto e 250 euros ao segundo. Dende o Concello, conscientes de que son moitos os establecementos participantes nesta campaña que están a facer un grande esforzo por mellorar as súas decoracións ano a ano, estableceuse que nesta edición non se premiarán aqueles locais ou escaparates que lograron algún galardón nas edicións de 2020 e 2021. Os gañadores serán escollidos por un xurado composto por dous representantes do comercio local, un representante do Concello de Tomiño e tres artistas locais. O veredicto coñecerase o 27 de decembro ás 21.30 horas.