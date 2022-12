A alcaldesa, Sandra González, e o concelleiro de Deportes, Fran Campo, recibiron no Concello a Guillermo Carrea, un tomiñés de adopción que está a acadar importantes logros nun deporte tan visual e competitivo como o karting.

Subcampión galego na edición do ano pasado, este 2022 ao non haber grupo da categoría KZ2 para competir, Carrera decidiu probar a súa destreza como piloto no Campionato de Castela e León, onde resultou claro vencedor da súa categoría. Uns resultados que amosan o gran nivel e esforzo deste deportista tomiñés de 41 anos que ata hai apenas dous anos non competía e soamente se subía enriba dun kart como afeccionado.