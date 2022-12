O Concello de Soutomaior conmemora a xornada de hoxe, 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade ou Diversidade Funcional cunha serie de actividades pensadas, precisamente, “para que todo o mundo poida participar sen ningún impedimento”, baixo o lema “Capacidades, si moitas”.

Para este mediodía hai programado o espectáculo “Unhas lentes como as do avó” a cargo de A Trastenda dos Contos. Será ás 12.00 horas, no auditorio do multiusos de Arcade, con entrada de balde. Neste espectáculo a lingua de signos e a lingua oral conviven por igual no escenario. Un espectáculo integrador cheo de fantasía, maxia e humor.

E para mañá está previsto o roteiro sensorial “Incluíndo os sentidos”, que se levará a cabo no Peirao de Arcade. Un percorrido deseñado para vivir a inclusión e adaptación da diversidade funcional en primeira persoa. Por medio de diferentes situacións nas que os sentidos xogarán un papel moi importante, o percorrido que se realice terá outra visión, outro tacto, outro cheiro, outras formas de relacionarse coa contorna e coas demais persoas. Con paradas puntuais para catar, pintar e modelar a cegas.

Inclusión e diversidade

A programación deu comezo xa antonte pola tarde cunhas xornadas sobre inclusión e diversidade. Primeiro celebrouse unha mesa redonda participativa na que se puido experimentar como é o día a día das persoas xordas e das barreiras que se atopan de accesibilidade, dos recursos que necesitan, etc. Incluso as poñentes, da Federación de Asociacións de persoas Xordas de Galicia, ensinaron aos asistentes vocabulario básico e daquelas que teñen parálise cerebral. E tamén se falou do día a día das persas con parálise cerebral, de como se teñen que enfrontar ás tarefas tan cotiás como comer, falar ou moverse pola cidade.

A continuación, baixo o títulos “Personalario universal” presentouse un espazo artístico colaborativo no que se crearon personaxes con calidade físicas diversas. Empregando unha metodoloxía accesible, palpable e tridimensional crearon esculturas de figura humana a modo de “Mr Potato” coas que puideron interactuar. A actividade estivo aberta a todas as idades e públicos.