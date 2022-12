O Concello de Salvaterra de Miño acolle hoxe e mañá a VIII Festa do Viño Espumoso da D.O. Rías Baixas. O recinto amurallado terá unha gran carpa climatizada na que transcorrerán todos os actos, concertos, os brindes e tamén as degustacións de pinchos e tapas: ostras, empanada, mexillóns, embutidos, filloas, bombóns, turróns ou chocolate, entre outros bocados moi apetecibles. En total estarán presentes na festa 10 adegas que permitirán probar máis de 20 viños espumosos da Denominación de Orixe Rías Baixas.

O recinto da festa conta con máis de 1.700 metros cadrados, cunha capacidade para máis de 1.000 persoas sentadas nas mesas colocadas para a ocasión. Haberá mesas de distinto tamaño; desde 2 comensais ata máis de 10. “Cada vez énchense máis rápido as mesas porque son moitas as persoas que se acercan a Salvaterra para gozar dos nosos viños, pero este ano ampliamos as instalacións co fin de poder acoller a todo o mundo” explica a alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel.

Os asistentes poderán dirixirse persoalmente aos stands e escoller o que máis lles apeteza tomar; podendo pedir unha copa ou unha botella, cada un como prefira. O aluguer da copa custa 2€euros.

As previsións de asistencia son moi boas tendo en conta que non se agardan chuvias e que a carpa conta con calefactores. “Esperamos duplicar asistentes, vemos como ano a ano son moitos máis os que veñen a desfrutar desta festa a Salvaterra, unha festa que marca o inicio do Nadal no noso municipio” explica a rexedora.

Programación

A festa comeza hoxe ás 12.00 horas e rematará avanzada a noite. Mañá a última xornada de festa será das 11.00 ás 23.00 horas.

Hoxe abre a festa o concerto da Banda de Gaitas Pontenova, ás 12.00 horas. Unha hora despois será a apertura de botellas de espumoso con “Degüelle a Sable”, dando paso a la actuación del grupo Montecelo. Ás 18.30 horas, coloquio sobre espumosos impartido por Luis Paadín y Alejandro Paadín. Ás 21.30 horas comenzarán os concertos de Julia Rodrígues e Broken Peach.

Mañá, ás 11.30 horas, acto de confraternidade da Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos no que se nomearán os novos cofrades na carpa . Ás 12.00 horas presentación e brinde: “Armonía e maridaxe dos viños espumosos ao público”, con Luís Paadín e apertura de botella de espumoso con degüelle a sable.A continuación, ás 14.00 horas, concerto a piano e voz de Mary Costa e Félix Cebreiro. Ás 16.00 horas, haberá de novo un concerto de piano. Ás 18.00 horas, concerto do grupo Amnesia. Finalmente, de 20.00 a 23.00 horas, programa da TVG “Festeiros” coa actuación de Alberto Cunha e o grupo Algo pasa con Mery.