O Rosal dá este sábado a benvida ao Nadal, que chega ao Concello cargado dunha morea de propostas para todos os públicos e gustos. Música, deporte, actuacións, danza... e moita diversión garantida “para desfrutar dunha época moi destacada na que para nós é importante achegar o lecer á veciñanza de balde, un lecer que ofrece un amplo abano de opcións, tamén para eses días de Nadal no que os nenos e nenas están de vacacións na casa”, explica a alcaldesa, Ánxela Fernández.

A xornada inaugural de hoxe arranca coa apertura do tradicional Mercado de Nadal, que se celebra hoxe e mañá no salón de exposicións do Concello de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas. Tras esta tradicional cita, os vindeiros mércores 7 e xoves 8 será a quenda do Mercado de Nadal da Asociación de Comerciantes do Rosal.

A tarde de hoxe iniciarase cun magosto no que colaboran as asociacións culturais e deportivas rosaleiras ás 18.30 horas na Praza do Calvario que dará paso ao acendido das luces de Nadal ás 20.00 horas a cargo da Romualda, que ás 21.00 horas encherá o auditorio municipal coa súa actuación