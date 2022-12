Moitas son as sorpresas que o Concello de Redondela ten gardadas para este Nadal. Así o publican nas súas redes sociais e á espera de que se presente oficialmente a programación. Música, maxia, teatro infantil, festa pre fin de ano para a cativada e outra para o público en xeral amenizada pola orquestra París de Noia. Esta última será o venres día 30, a partir das 22.00 horas, no Campo da Feira.

Tampouco faltará o tren que percorre Redondela nin as viaxes de Papá Noel por tódalas parroquias. Haberá un parque de atraccións de Nadal e recupérase a tradicional Cabalgata de Reis

A actividade cultural non da tregua na vila dos viadutos e para hoxe está programada a proxección de “Jacinto” dentro do Ciclo de Cine Mestre Mateo, será ás 19.30 horas no multiusos da Xunqueira, con entrada de balde; e mañá domingo, no mesmo lugar ás 20.00 horas, Carlos Blanco e Oswaldo Digón presentan o espectáculo “Quen dixo medo?”, o prezo da entrada neste caso é de 5 euros.

Xa para a vindeira fin de semana, o sábado 10 haberá un concerto flamenco, ás 20.00 horas no multiusos da Xunqueira, con entrada de balde; e o domingo 11, nova sesión do V Ciclo de Teatro Infantil, coa representación da obra “Hugo”, gañadora dun Premio María Casares 2022, a cargo da compañía Os Náufragos, será ás 18.00 horas, no mesmo multiusos, e a entrada custa 3 euros.