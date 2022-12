Concello de Porriño dá os primeiros pasos para a implantación do transporte urbano municipal e presenta na Consellería de Infraestruturas e Mobilidade o proxecto, incluído na Rede de Transporte Público de Galicia.

A proposta inclúe varias liñas de autobuses que conectarían todas as parroquias e o centro urbano e dúas lanzadeiras que darían servizo aos polígonos das Gándaras e A Granxa.

“Os veciños e veciñas de Porriño, tanto das parroquias como do centro urbano, teñen que ter a posibilidade de moverse por todo o termo municipal facendo uso do transporte público. Un servizo do que non dispomos e que tamén é de vital importancia e moi reclamado polas empresas e os traballadores da zona industrial”, afirmou o alcalde, Alejandro Lorenzo.

Bonificacións

Os usuarios do bus urbano de Porriño beneficiaríanse de todas as vantaxes da Tarxeta dá Mobilidade de Galicia e ademais desde o Concello trabállase en bonificacións específicas a maiores para os porriñeses