As rúas do Porriño lucirán dende hoxe e ata a celebración de Reis con máis luz e cor. A iluminación e decoración con motivo das festas do Nadal inaugúrase oficialmente este serán. Os encargados de darlle ao botón de acendido serán usuarios dos centros de Cogami, Aceesca e das Esclavas da Virxe Dolorosa de Galicia. E é que precisamente hoxe, día 3 de decembro, conmemórase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade.

O acendido será ás 19.00 horas, na Praza Arquitecto Antonio Palacios, pero antes, ás 17.00 horas actuará o Grupo de Gaitas San Xurxo de Mosende e as Cantareiras Acordecans de Cans e ás 18.00 horas representarase o espectáculo infantil “A bailar no Nadal!”. Logo do prendido das luces concerto de Noemí Fernández e Iker Faure.