A evolución da obra artística de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pode contemplarse en Ponteareas ata o 30 de decembro no museo municipal onde xa está instalada a exposición “Castelao. Grafista”. É unha mostra que reúne unha rigorosa selección de máis de 200 obras do artista rianxeiro que amosan o seu progresivo compromiso ético, social e político, pero tamén a evolución estilística e teórica que o levaron a converterse en referencia na historia da ilustración gráfica da primeira metade do século XX.

“É un orgullo ter en Ponteareas unha exposición coa obra “dun dos máis importantes intelectuais galegos da nosa historia, un verdadeiro humanista, un referente de loita, amor e traballo polo noso país en cada unha das súas facetas: como caricaturista, debuxante, ilustrador, columnista, escritor, pintor, escenógrafo, ensaísta, historiador, etnógrafo e mesmo político”, destaca o concelleiro de Cultura, Fernando Groba. A mostra reúne 19 facsímiles da Colección de Arte Afundación e 89 debuxos do álbum ‘Cousas da vida’ de Castelao, ademais de tres retratos fotográficos, catro caricaturas e 17 debuxos e portadas de revistas. O público poderá tamén gozar na exposición do texto orixinal do álbum ‘Nós’ e contemplar dous manuscritos do escritor, 18 portadas das primeiras edicións dos seus libros, tres páxinas interiores, 14 portadas de libros ilustradas por Castelao e tres debuxos. O Concello de Ponteareas colabora con este proxecto expositivo organizado pola Afundación Obras Social ABANCA, a Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a Real Academia Galega de Belas Artes e Turismo de Galicia, unha ambiciosa mostra itinerante que busca dar a coñecer e difundir a obra e o pensamento de Castelao nos cinco continentes. Entrega de alimentos A exposición forma parte de ‘Cultura por alimentos’, unha iniciativa de Afundación a favor da Federación Española de Bancos de Alimentos. Por este motivo, o acceso ao público é a cambio da entrega dalgún alimento non perecedoiro que irá destinado ao banco de alimentos. A mostra pode visitarse de luns a venres de 9.00 a 21.00 horas e tamén os sábados de 10.30 a 13.30 horas.