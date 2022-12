O Concello de Covelo pechou a súa tempada de observación das estrelas con récords de participación e una extensa listaxe de espera, así o explica o alcalde Pablo Castillo que valora positivamente esta actividade na que as persoas participantes non só se achegan a conceptos de astronomía, tamén gozan dunha camiñata de media montaña e se mergullan na experiencia sensorial do contacto coa natureza.

Pero o elemento sorpresa chega cando un acada o cumio sendo recibido, a modo de agasallo, pola deusa grega Hera que baixa á terra a interactuar coa visión científica da astronomía. Nunha recepción teatralizada no miradoiro das Estrelas sentiremos moi preto o firmamento achegándonos ao coñecemento do nome das estrelas e as súas principais características.

Para aquelas persoas que queiran gozar dunha experiencia completa é recomendable acadar o punto máis alto da comarca a pé ou en bicicleta.

Fauna e flora acompañan ás e aos camiñantes no Roteiro das Estrelas de Covelo, adultos e pequenos/as gozan inmersos na riqueza paisaxística e medioambiental deste roteiro dependente da Comunidade de Montes de San Salvador de Prado. De percorrido lineal de ida e volta, cun tramo circular, ten como eixo principal as ribeiras do río Tea. Comeza á altura da igrexa parroquial de San Salvador e pronto atopa un conxunto de muíños. Tras un tempo sen apenas desniveis descéndese con precaución á espectacular fervenza de Parrelos. Volvendo á senda, seguimos augas arriba pola levada ata a ponte medieval de Ponte Abuíña e máis adiante ata a área de lecer da Carballaeira do Rei.

Diferentes ecosistemas

Ana Vázquez Iglesias e Silvia González Martínez de Alecrín salientan o alto interese desta ruta ao pasar por diferentes ecosistemas: zona de vagoada con bosque de ribeira con regatos e zona de matogueira de altura. “Ao ser diferentes tipos de ecosistemas varía moito a flora e a fauna podendo atopar nunha ruta curta diferentes paisaxes e hábitats”.

Así, explican as especialistas, na zona de ribeiras contenplamos arborado típico do río Tea e dos seus afluíntes: carballeiras, cerquiños, freixos, aveleiras e asociado a iso diferente tipo de fauna que vive nese bosque desde xabaríls ata xenetas, martas, armiños. “Xa na parte de matogueira é unha biodiversidade moi distinta con moito paxaro, carrizas, cascas… tamén esquíos, entre outras especies de moito valor”.

Segundo nos relatan, ante o abandono das zonas de matogueira o monte “está a monte”. Para Alecrín a zona de matogueira sempre tivo unha repercusión moi importante na vida dos humanos porque foi utilizada para ter toxo e fentos para facer a cama dos animais, práctica xa en desuso na actualidade pois están en desuso. “Esa matogueira medra de xeito desmesurado e a xente asocia a que é unha perda do monte sen embargo son zonas que manteñen moitísimo a humidade, de feito aparecen as plantas carnívoras como a drosera, unha orballiña que soe aparecer en turbeiras plantas difíciles de ver en outras áreas”.

“As matogueiras son zonas protexidas sendo de interese prioritario o que lle da valor a esa parte do monte que desaparece coa chegada dos eólicos e as súas pistas tan amplas que fan perder as brañas e puntos de auga e nacementos de ríos que son tan improtantes para evitar as sequías”, explican dende Alecrín.

Paso fundamental do lobo

Nesa zona de matogueira tamén hai moito paso de lobo e sempre se atopan pegadas, emblema dos montes da Paradanta e da Serra do Suído. Esta dorsal galega de Avión e o Suído é zona de paso do lobo para as serras de Portugal e así ter un intercambio xenético cos lobos do outro lado da Raia.