A tradicional carreira de San Silvestre chega de novo ao Rosal tras dous anos sen poder celebrarse por mor da situación sanitaria. Unha proba que volve ás rúas da vila con máis forza se cabe e para a que xa está aberto o prazo de inscrición.

As persoas interesadas en participar teñen ata o vindeiro 27 de decembro para rexistrarse, a través da web do Concello, en calquera das dúas probas que se realizarán, unha andaina pensada para o público infantil de 2,3 quilómetros e unha carreira non competitiva de 4 quilómetros.

A andaina sairá ás 10.00 horas dende o pavillón municipal cara a Simón do Mazo para percorrer a rúa dos Castros, Campo da Feira, Camiño da Gandarela e Estrada da Morraceira para continuar polo camiño Campo da Feira, a rúa Simón do Mazo e rematar na renovada Praza do Calvario. Alí tamén rematará a carreira, que sairá ás 11.00 horas tamén dende o pavillón a Simón do Mazo para percorrer a rúa dos Castros, Campo da Feira, Camiño da Gandarela, Camiño da Laxe, Camiño Tiarxo, Camiño Laxe do Campo, Camiño a Maceira, Estrada da Morraceira, Estrada de Furnos e Camiño Pampaloas para continuar polo camiño Campo da Feira e a rúa Simón do Mazo ata a Praza do Calvario.

Os dorsais poderán ser recollidos no Concello antes do día 31 de decembro ou o mesmo día das probas, de 09.00 a 10.00 horas os participantes na andaina infantil e de 10.00 a 11.00 horas as persoas inscritas na carreira.

Badaladas, música e chocolate

Como é tradicional, non haberá categorías diferenciadas e ao remate da San Silvestre todas as persoas participantes serán agasalladas cunha chocolatada e participarán no sorteo de tres cestas de Nadal.

Ademais, ás 12.00 horas haberá badaladas e sesión vermú con Sapoconcho sem Poncho.