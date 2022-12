A Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda de Caselas (Acisa) en colaboración co Concello organizaron dúas xornadas festivas coincidindo coa súa campaña do “Black Friday”. Houbo animación nas rúas e uns zancudos foron entregando vales de compra entre os asistentes, dos cales logo se descubriu a cantidade en euros que tiñan agochada para gastalos no comercio da vila. Foron un total de 1000 euros repartidos en vales de compra.

Con tal motivo, celebrouse tamén a entrega de dos premios do II Concurso Concurso #ConSalceda de Pinchos e Tapas organizado polo Concello. Os establecementos gañadores foron na categoría de tapas, 1º premio para Vinoteca Salceda e Tapería Ozores, e na categoría de Pincho, 1º para cafetería Altamira e 2º bar Caselas. As persoas agraciadas no sorteo de vales de compra dentro deste mesmo concurso foron Carla Da Costa (vale de 300 euros), Jeniffer Blanco (600 euros) e María Soledad Vitón (90 euros).